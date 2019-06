Actualidade

O restaurante Mirazur (França) foi considerado o melhor restaurante do mundo, enquanto o português Belcanto, de José Avillez, ascendeu pela primeira vez à primeira metade da lista, ficando em 42.º lugar, anunciou hoje a organização.

A lista dos 50 melhores restaurantes ('The World's 50 Best Restaurants') de 2019 foi divulgada hoje, numa cerimónia em Singapura.

O melhor restaurante do mundo é o restaurante Mirazur (Menton, sul de França), que subiu da terceira posição, no ano passado, depois de ter também conquistado a terceira estrela do guia Michelin.