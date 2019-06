Actualidade

A biografia é o "tema central" da edição de 2019 da Feira do Livro de Braga, que contará com 13 editoras e 26 'stands', tendo como "momento alto" a entrega do Grande Prémio de Literatura dst a Lídia Jorge.

Apresentando hoje, o evento vai formar uma "Avenida Literária", ocupando as ruas Dr. Justino Cruz e Francisco Sanches e o Largo S. João do Souto. Terá início na sexta-feira e decorrer até dia 14 de julho.

Além da entrega do galardão a Lídia Jorge, haverá 30 apresentações de livros ou revistas, 12 tertúlias e conversas, atividades para o público infantojuvenil, sessões de cinema e exposições.