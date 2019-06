Actualidade

O arquiteto Álvaro Siza Vieira e a artista Madelon Vriesendorp vão participar no Archi Summit 2019, evento dedicado à arquitetura e construção, que decorrerá entre 10 e 12 de julho, em Lisboa.

De acordo com a organização, este ano, entre outros convidados, estará presente o Pritzker português Álvaro Siza e a artista Madelon Vriesendorp, cofundadora do Office for Metropolitan Architecture (OMA), em Nova Iorque, para participar nas conversas sobre arquitetura.

Este ano em 5.ª edição, o Archi Summit decorrerá durante três dias nas Carpintarias de São Lázaro, com várias personalidades ligadas à arquitetura, e sob a curadoria de Ivo Poças Martins e Matilde Seabra.