Minsk2019

O ginasta português Diogo Ganchinho conquistou hoje a medalha de bronze na prova de trampolins dos II Jogos Europeus, em Minsk, elevando para nove o número de medalhas de Portugal.

Ganchinho totalizou 58,660 pontos, atrás do bielorrusso Uladzislau Hancharou, com 60,045, e do russo Mikhail Melnik, com 59,435.

Na qualificação para a final, Ganchinho tinha o segundo melhor registo, contudo o russo trocou de posição consigo na final, na qual o atleta da casa voltou a ser o mais forte.