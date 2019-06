Pedrógão Grande

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) considerou hoje um "ataque aos bombeiros" o despacho de pronuncia que decidiu levar a julgamento o comandante de Pedrógão Grande, procurando criar em Augusto Arnaut um "bode expiatório".

O conselho executivo da LBP esteve hoje reunido com o gabinete jurídico desta confederação para analisar o despacho de pronuncia que decidiu levar a julgamento o comandante dos bombeiros de Pedrógão Grande, Augusto Arnaut, acusado de 63 crimes de homicídio por negligência e 44 crimes de ofensa à integridade física por negligência, 12 dos quais graves, no âmbito do incêndio de 2017.

Na sequência do debate instrutório, o tribunal decidiu ainda levar a julgamento no processo que investiga as responsabilidades no incêndio de 2017 com início em Pedrógão Grande outros nove arguidos.