Actualidade

As obras de construção do molhe de Angeiras, em Matosinhos, estão cerca de um mês adiantadas e cumprem o orçamento de 3,7 milhões de euros atribuído, revelou hoje a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino.

A governante visitou hoje as obras do molhe do portinho de Angeiras, numa extensão de 488 metros, destinado a proporcionar melhores condições de abrigo e segurança aos barcos na navegação de aproximação e partida para a pesca, cujo prazo de execução é de 18 meses.

Retomadas em março de 2019, depois de seis meses de paragem motivada pelas condições do mar no inverno, as obras, segundo a ministra, "estão cerca de um mês adiantadas, em relação ao prazo, e controladas do ponto de vista financeiro, ou seja, está a cumprir o calendário, com folga e dentro do preço programado".