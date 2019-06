Actualidade

O parlamento são-tomense aprovou hoje uma moção de confiança ao Governo, solicitada pelo próprio executivo, com 28 votos favoráveis das bancadas que suportam o executivo, e os votos contra dos restantes deputados, do partido opositor ADI e independentes.

A moção de confiança ao Governo liderado por Jorge Bom Jesus teve os votos favoráveis dos 23 deputados do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe - Partido Social Democrata (MLSTP-PSD) e dos cinco da coligação PCD-UDD-MDFM, que fizeram um acordo após as eleições legislativas de outubro de 2018.

Vinte deputados do Ação Democrática Independente (ADI, oposição, com 25 assentos) e um dos dois eleitos independentes do Movimento Caué votaram contra a moção de confiança. Levy Nazaré, vice-presidente da Assembleia Nacional e antigo secretário-geral do ADI, absteve-se. Na sessão parlamentar de hoje faltaram quatro deputados do ADI e um do Movimento Caué.