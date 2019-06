Actualidade

O presidente do Ação Democrática Independente (ADI), na oposição em São Tomé e Príncipe, ameaçou hoje afastar o líder parlamentar, que acusou de se comportar "como um opositor" à nova direção do partido.

"Obviamente que se ele se apresentar como um opositor da nova liderança do partido não nos restará outra possibilidade senão instaurar um processo disciplinar, afastá-lo do partido e encontrar uma nova liderança para o grupo parlamentar do ADI", disse o novo presidente do ADI, Agostinho Fernandes, hoje à saída de uma audiência com o embaixador de Portugal em São Tomé, Luís Gaspar da Silva.

Agostinho Fernandes iniciou na semana passada um ciclo de encontros com entidades políticas, religiosas e representantes de missões diplomáticas.