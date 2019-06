Actualidade

O minimizar e prevenir os riscos do isolamento da população sénior residente em Valongo, promovendo o seu bem-estar e permanência no domicílio é o objetivo do programa 'Chave de afetos' promovido pela câmara local, foi hoje anunciado.

Destinado a maiores de 65 anos sem retaguarda familiar com um rendimento per capita inferior ao salário mínimo nacional, o programa pretende criar uma rede integrada de entidades locais, através do serviço de teleassistência e recurso ao voluntariado, refere a autarquia.

Aprovado na reunião do executivo de 14 de fevereiro de 2019, o programa tem seis áreas de intervenção: capacitação de técnicos de gestão de voluntariado, monitorização do problema e avaliação do impacto social, gestão integrada e partilhada da informação, angariação e formação de voluntários, acreditação da rede 'Chave de afetos' e integração de boas práticas e divulgação periódica dos resultados do programa.