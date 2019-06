Actualidade

O presidente da Câmara do Porto afirmou esta terça-feira na Assembleia Municipal que, além de "problemas sociais", os bairros municipais refletem problemas de "policiamento", "proteção" e de "incumprimento das regras mínimas de convivência" no espaço público.

"É evidente que há problemas sociais e nós estamos muito interessados em ajudar a resolver nos problemas sociais, mas não é só isso, há um problema policial, há um problema de proteção, de segurança e de absoluto incumprimento das regras mínimas de convivência do espaço publico", afirmou o autarca quando confrontado pelo deputado comunista Rui Sá sobre o alargamento do "problema do tráfico de droga" a outros bairros da cidade.

Segundo o deputado da Coligação Democrática Unitária (CDU), a demolição do bairro do Aleixo fez com que o tráfico de droga "se transferisse para outros", situação que, segundo Rui Sá, "era previsível".