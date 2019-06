Actualidade

Um tribunal de Hong Kong anulou hoje a condenação do ex-líder do Governo do território Donald Tsang, condenado por conduta imprópria relacionada com um acordo de propriedade, quando exercia o cargo.

Donald Tsang foi libertado em janeiro passado, depois de cumprir um ano de uma pena de prisão de 18 meses por não ter revelado um alegado conflito de interesses, ao acordar arrendar um apartamento de luxo a um empresário da China continental que recebera uma licença de radiodifusão do Governo.

De acordo com um painel de cinco juízes do Tribunal de Última Instância, o juiz que presidiu ao julgamento não deu aos jurados instruções suficientes sobre se Tsang havia deliberadamente ocultado informações antes de o considerar culpado em 2017.