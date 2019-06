Actualidade

O presidente da Câmara do Porto afirmou que os técnicos da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) estão a "atrasar" a construção da ponte D. António Francisco dos Santos, que ligará Vila Nova de Gaia ao Porto.

"A APA é aquela que nos está a levar a atrasar as questões da ponte com Gaia", avançou esta terça-feira, durante a Assembleia Municipal, o presidente da Câmara Municipal do Porto.

O autarca, que respondia a uma questão levantada pelo deputado socialista Alfredo Fontinha, relativamente à viabilidade do projeto da travessia que vai unir os dois concelhos entre Oliveira do Douro, em Gaia, e a zona de Campanhã, avançou que os técnicos da APA "entendem que a ponte não deve ter a mesma quota relativamente ao rio do tabuleiro inferior da Ponte D. Luís I".