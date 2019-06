Actualidade

A secretária-executiva da Comissão Económica das Nações Unidas para a África (UNECA, em inglês), Vera Songwe, elogiou as "reformas ambiciosas" do Presidente angolano, para diversificar uma "economia monolítica", suportada pelo setor do petróleo.

Em entrevista à Lusa, à margem dos encontros anuais do banco pan-africano Afreximbank, que decorreram em Moscovo, Vera Songwe, que esteve recentemente em Angola, elogiou as "reformas muito ambiciosas e corajosas" do Governo, esperando que os seus resultados "permitam um crescimento económico muito em breve".

A lei do investimento, que liberaliza o acesso ao mercado, e a facilitação de vistos são dois exemplos de medidas que poderão contrariar a atual dependência do setor petrolífero.