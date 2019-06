Actualidade

A trabalhadora Cristina Tavares, que foi despedida duas vezes pela corticeira Fernando Couto, em Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, vai ser reintegrada na empresa, informou hoje fonte sindical.

A informação foi avançada à Lusa pelo presidente do Sindicato dos Sindicato dos Operários Corticeiros do Norte (SOCN), Alírio Martins, à porta do Tribunal da Feira, onde iria começar a ser julgada hoje a ação de impugnação do segundo despedimento.

"A trabalhadora vai começar a trabalhar no dia 01 de julho, exercendo as mesmas funções que tinha antes de ser despedida", disse o dirigente sindical, adiantando que as duas partes ainda estão reunidas a ultimar os pormenores do acordo.