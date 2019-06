Actualidade

O Sindicato dos Magistrados do Ministério Publico registaram hoje uma adesão entre 90 e 100%, no primeiro de três dias de greve, marcada para protestar contra alegadas tentativas de controlo politico do Ministério Público (MP).

Em conferência de imprensa, o presidente do Sindicato dos Magistrados Públicos afirmou que os magistrados estão mobilizados contra as propostas de alteração do Estatuto do Ministério Público do PS e PSD.

António Ventinhas atribuiu essa tentativa a "forças subterrâneas" em ambos os partidos, que "contra a posição da ministra da Justiça e do Presidente da República apresentam propostas para controlar politicamente o ministério Publico".