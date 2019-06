Actualidade

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários proferiu decisão em 63 processos de contraordenação, mais do dobro do registado no ano anterior, tendo sido aplicadas 39 coimas num total de 2,17 milhões de euros, informou hoje o regulador.

A CMVM explica no Relatório Anual de 2018, que deste valor total, 2,09 milhões de euros correspondem a coimas aplicadas em processos que não foram objeto de impugnação pelos arguidos, "pelo que a decisão se tornou definitiva".

As coimas aplicadas pela CMVM não servem de receita, uma vez que vão para o Sistema de Indemnização aos Investidores, com exceção dos valores que digam respeito a violações do regime jurídico de supervisão de auditoria.