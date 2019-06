Actualidade

A ministra da Justiça garantiu hoje, no parlamento, que o paralelismo entre as magistraturas judicial e do Ministério Público, nomeadamente na parte remuneratória está salvaguardado na proposta de alteração do Estatuto do MP.

"Nunca esteve em causa o paralelismo das magistraturas em nenhum segmento muito menos na questão remuneratória. Nunca houve dissonância entre a proposta do PS e o Governo", afirmou Francisca Van Dunem na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias em resposta ao deputado do PSD Carlos Peixoto.

Hoje, decorre o primeiro de três dias de greve marcada pelo Sindicato dos Magistrados do Ministério Público contra o Estatuto, que se encontra em fase de aprovação na Assembleia da República, nomeadamente contra a ausência do paralelismo das magistraturas.