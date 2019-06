Actualidade

A Anta Grande do Zambujeiro, a maior do género na Península Ibérica, situada no concelho de Évora, está em "risco de colapso", devido ao "estado de abandono e de grande degradação", alertou hoje um especialista.

O monumento megalítico "encontra-se num estado bastante preocupante e em risco de colapso de toda a sua estrutura", afirmou o vice-presidente da Associação dos Arqueólogos Portugueses (AAP), Luís Raposo, em declarações à agência Lusa.

Situada a pouco mais de uma dezena de quilómetros da cidade, a Anta Grande do Zambujeiro, cuja construção remonta entre os inícios do 4.º e meados do 3.º milénio antes de Cristo, é um templo funerário de grandes dimensões.