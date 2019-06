Actualidade

A Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, apresentou hoje no Conselho Constitucional (CC) a candidatura do seu líder, Ossufo Momade, à Presidência da República, mas sem a presença do candidato, que se encontra na Serra da Gorongosa.

Em declarações à comunicação social, após a entrega da candidatura, o secretário-geral da Renamo, André Majibire, justificou a ausência de Ossufo Momade do ato com a necessidade de gerir o processo de paz e os assuntos do partido, a partir da serra da Gorongosa, onde está o "quartel-general" do braço armado da organização.

"O presidente Ossufo Momade não veio por uma razão muito simples: neste momento está na Gorongosa a fazer o acompanhamento do diálogo do processo de paz e a dirigir a vida do partido", declarou o secretário-geral.