Actualidade

O Grupo DIA, dono do Minipreço, chegou a acordo com os 17 credores para uma injeção de capital de 771 milhões de euros, para garantir a continuação do negócio e o seu reposicionamento para ser competitivo.

Em comunicado, a retalhista espanhola explica que, com base no acordo que envolve dez bancos e sete 'hedge funds', o montante poderá ser utilizado ao longo dos próximos quatro anos. A cadeia dona do Minipreço realça ainda que, já conta com 500 milhões de euros que foram injetados pela LetterOne, a principal acionista do grupo.

No mesmo comunicado, a cadeia retalhista que detém também a insígnia Clarel confirma que chegou a acordo com os bancos credores para ter acesso a uma injeção adicional de 271 milhões de euros, que serão utilizados consoante as necessidades de negócio.