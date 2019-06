Actualidade

O Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos (CENA-STE) vai preparar uma "estratégica jurídica" para impedir o Governo de repôr as 40 horas semanais dos trabalhadores da Companhia Nacional de Bailado.

"Não sabemos qual será a estratégia jurídica a seguir, mas vamos fazer alguma coisa nesse sentido", disse hoje à agência Lusa André Albuquerque, do sindicato, no final de um plenário com cerca de 200 trabalhadores da Companhia Nacional de Bailado (CNB) e do Teatro Nacional de São Carlos (TNSC).

Os trabalhadores tomaram a decisão um dia depois de o Ministério da Cultura ter anunciado que irá repor o regime de 40 horas semanais aos trabalhadores da CNB - mais cinco do que as 35 horas atualmente aplicadas -, a partir de segunda-feira, 01 de julho.