Actualidade

As obras completas de Manuel Maria Barbosa du Bocage (1765-1805), uma das mais notáveis figuras do Iluminismo em Portugal, vão ser apresentadas na quinta-feira, na Biblioteca Nacional de Portugal, pelo poeta, ensaísta e crítico literário António Carlos Cortez.

A coleção, coordenada por Daniel Pires e editada pela Imprensa Nacional, é inteiramente dedicada à obra multifacetada de Bocage, um autor que se desdobrou em múltiplas formas de poesia, que foi dramaturgo e um tradutor rigoroso.

Bocage, considerado o maior representante do arcadismo em Portugal - apontado como o elo de ligação entre o arcadismo iluminista e o romantismo (corrente, paradoxalmente, contrária ao iluminismo) -, entrou em colisão declarada com a estética literária do seu tempo, sem por isso deixar de ser reconhecido e apreciado entre as classes letradas da época.