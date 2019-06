Actualidade

O Tribunal de Almada condenou hoje a 20 anos de prisão um homem acusado de desferir 22 facadas e de degolar a mãe, naquele concelho do distrito de Setúbal, após uma discussão, em 27 de junho do ano passado.

Na leitura do acórdão, que decorreu hoje à tarde no Tribunal de Almada, a presidente do coletivo de juízes deu como provados a maior parte dos factos que constam da acusação do Ministério Público (MP).

O tribunal acrescentou que o arguido "não manifestou arrependimento pela sua conduta", a qual é de "especial censurabilidade" e o "dolo é direto e intensíssimo". O número de golpes e a violência utilizada são "claramente de enorme raiva e ressentimento", na sequência de uma discussão.