Actualidade

O espetáculo "Impossível ao Vivo" do mágico Luís de Matos vai regressar no próximo dia 12 de dezembro, a Lisboa, ao Teatro Tivoli, com novos números, anunciou hoje o ilusionista, num encontro com jornalistas.

Depois da capital, o "Impossível ao Vivo" vai passar por Coimbra, no Convento S. Francisco, nos dias 10 e 11 de janeiro, e por Faro, no Teatro das Figuras, nos dias 17 e 18 de janeiro.

Luís de Matos vai apresentar uma nova versão de "Impossível ao vivo", depois de a anterior, no ano passado, ter "esgotado permanentemente" 16 sessões, em Lisboa, somando "24 mil espectadores", explicou hoje o mágico, num encontro com a comunicação social no Teatro TivoliBBVA, que decorreu com a presença dos artistas convidados.