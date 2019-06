Actualidade

A competição infantojuvenil do FEST - Festival Novos Realizadores Novo Cinema, a decorrer em Espinho, apresenta 63 filmes a avaliar por 200 crianças e jovens voluntários, com o que a organização disse hoje querer formar "futuros cineastas e espectadores".

O certame que se descreve como "o maior e mais completo festival de cinema em Portugal" anuncia até segunda-feira 257 filmes em competição, 40 horas de formação por profissionais de elite e 65 horas de análise à indústria, reservando para a categoria FESTinha 60 curtas-metragens e três longas-duração distribuídos por três faixas etárias, de acordo com o público-alvo dessa cinematografia: Sub-10, Sub-14 e Sub-18.

Filipe Pereira, diretor do festival, diz que a constituição desses três júris do FESTinha começa por uma chamada à participação, na qual se podem inscrever os interessados com disponibilidade para apreciar todos os filmes da sua secção etária, e envolve depois um workshop de preparação prévia, em que "um tutor da indústria cinematográfica" sensibiliza essas crianças e jovens para os aspetos que devem ter em conta na análise das diferentes obras.