Actualidade

A exposição "O Caso Caligari" será inaugurada no dia 06 de julho na Solar - Galeria de Arte Cinemática, no âmbito do festival Curtas Vila do Conde, para lembrar o centenário do filme "O Gabinete do Dr. Caligari".

A obra de 1919, do alemão Robert Wiene, é o ponto de partida de uma mostra que inclui "obras inéditas de Daniel Blaufuks, Eduardo Brito, Reiner Kohlberger e Jonathan Uliel Saldanha", criadas especificamente para a exposição, pode ler-se num comunicado do Curtas.

"'O Caso Caligari' propõe-se celebrar o filme através da criação artística contemporânea entre a imagem cinemática e o cinema expandido, refletindo, assim, sobre as visões cinemáticas que ainda se podem criar a partir de 'O Gabinete do Dr. Caligari'", pode ler-se.