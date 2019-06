Actualidade

A atriz francesa Edith Scob, que fez teatro e cinema e trabalhou com realizadores como Georges Franju, Raoul Ruiz e Pedro Costa, morreu hoje, em Paris, aos 81 anos, revelou o agente.

"De forma discreta, mas segura, o rosto magro e a figura frágil atravessaram o cinema francês", escreveu a agência noticiosa France Press, a propósito da atriz, com 60 anos de representação.

Em 1958 fez a estreia nos palcos com a peça "Don Juan", encenada por Georges Vitaly, e, no ano seguinte, com 22 anos, estreava-se no cinema em "Os muros do desespero", de George Franju, pioneiro do cinema fantástico.