Actualidade

Mais de 350 atletas vão participar no próximo domingo, em Ílhavo, na Taça de Portugal de Petanca, considerada a "prova rainha" de uma modalidade que tem vindo a conhecer um decréscimo no número de praticantes federados.

As inscrições só fecham na quinta-feira, mas a organização estima ter mais de 350 participantes masculinos e femininos, em representação de cerca de 40 clubes.

A competição vai decorrer no Jardim Oudinot, na Gafanha da Nazaré, Ílhavo, no distrito de Aveiro, e contará com a presença da campeã olímpica Rosa Mota, embaixadora olímpica da petanca.