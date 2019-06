Actualidade

O ministro do Trabalho anunciou hoje que as novas regras das pensões que entraram em vigor em janeiro com o Orçamento do Estado já permitiram 800 novas reformas na Segurança Social sem o corte do fator de sustentabilidade.

Os números foram avançados pelo ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, no parlamento, durante uma interpelação ao Governo agendada pelo Bloco de Esquerda sobre sustentabilidade da Segurança Social.

Em reposta aos deputados do BE, o ministro disse que o novo regime que em janeiro acabou com o corte de quase 15% do fator de sustentabilidade para quem aos 63 anos detinha 40 anos de carreira "já permitiu nestes escassos meses 800 novas pensões sem fator de sustentabilidade".