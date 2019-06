Actualidade

O ministro das Finanças afirmou hoje que a taxa da emissão de dívida em moeda chinesa, as 'Panda Bonds', que Portugal realizou em 30 de maio, é de 0,62% a três anos após aplicada a cobertura de risco.

"A taxa equivalente, e depois de devidamente protegida com 'swaps' do risco cambial, é de 0,62% a três anos, o que compara mal com a taxa a que a República se financia a três anos, é verdade", afirmou hoje Mário Centeno, sobre a emissão de 'Panda Bonds' de Portugal, ao falar na audição regimental da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa (COFMA) hoje no parlamento.

Em 30 de maio, Portugal colocou dois mil milhões de renmimbi (o equivalente a 260 milhões de euros) em 'Panda Bonds' a três anos, naquela que foi a primeira emissão em moeda chinesa de um país da zona euro e a terceira de um país europeu.