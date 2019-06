Actualidade

O Centro Nacional de Cibersegurança vai disponibilizar em outubro uma ferramenta `online´ para que as empresas possam saber o seu "nível de maturidade" nesta área, adiantou hoje à Lusa o coordenador.

Durante a 5.ª edição da Conferência Anual C-DAYS, no Porto, organizada pelo Centro Nacional de Cibersegurança, que tem como tema a Cibersegurança e as PME (Pequenas e Médias Empresas), Lino Santos explicou que a ideia é as organizações de forma autodidata responderem a um inquérito e, mediante essas respostas, obterem indicadores sobre os seus níveis de cibersegurança, numa espécie de autoavaliação.

"Através desse inquérito, a empresa vai poder saber que relativamente à deteção de ameaças está no nível x, que em termos de prevenção está no nível y e por aí fora", disse.