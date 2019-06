Actualidade

A rádio Observador arranca esta quinta-feira em Lisboa, pelas 06:55, e no 'online', contando com uma "programação variada", sendo que "brevemente" deverá também chegar ao Porto, garantiu o 'publisher' do jornal digital à Lusa.

"Nós vamos avançar amanhã de manhã [quinta-feira], a partir das 06:55, para já apenas em Lisboa, em FM, e 'online' em todo o Continente", assegurou José Manuel Fernandes, em declarações à Lusa.

De acordo com este responsável, as emissões podem também ser acedidas através da aplicação do Observador, nos 'smartphones' e computadores, e conta com uma tecnologia que permite um consumo reduzido de dados móveis.