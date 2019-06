Actualidade

O ex-primeiro-ministro de Israel Ehud Barak anunciou hoje o seu regresso à política e a criação de um novo partido que terá como objetivo derrubar o atual chefe de Governo, Benjamin Netanyahu, nas próximas eleições.

Em conferência de imprensa, na cidade de Telavive, Ehud Barak pediu o fim do "regime de Netanyahu com os radicais, racistas e corruptos, com os messianistas e a sua liderança corrupta".

Ehud Barak, de 77 anos, que já foi comandante do exército de Netanyahu, serviu como chefe militar e depois como primeiro-ministro entre 1999 e 2000.