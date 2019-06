Actualidade

A Câmara Municipal de Odivelas, no distrito de Lisboa, anunciou hoje que aceitou assumir as competências na área da Educação, a partir do próximo ano letivo (2019/2020).

Em comunicado, a Câmara de Odivelas adianta que a decisão foi tomada na terça-feira, por unanimidade, em sede de Conselho Municipal de Educação.

"Em reunião realizada ontem [terça-feira] ficou patente o reconhecimento da comunidade educativa do bom trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela Câmara Municipal, em parceria com os agrupamentos de escolas, nos níveis de ensino do pré-escolar, 1º,2º e 3º ciclos do ensino básico, que tinham sido assumidos 2019, através de contrato de execução com o Ministério da Educação", refere a nota.