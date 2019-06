Minsk 2019

Portugal terminou hoje em quarto lugar na sua meia-final do atletismo dos Jogos Europeus, que estão a decorrer em Minsk, falhando a passagem à final por pouco mais de dois segundos.

Na estafeta em perseguição, os portugueses começaram em quarto lugar e seguraram a posição, deixando para trás turcos e gregos. Não chegou para recuperar em relação a Ucrânia, França e Alemanha, as seleções que avançaram para a final de sábado.

Neste formato de competição, a ordenação final faz-se justamente nesta estafeta - mista, com as distâncias de 800, 600, 400 e 200 metros. Além disso, a pontuação obtida nas anteriores oito provas do programa é 'transposta' para a estafeta, com atrasos na partida calculados na base 'três pontos valem um segundo'.