Actualidade

O MEXE - Encontro Internacional de Arte e Comunidade, que vai decorrer de 16 a 22 de setembro, no Porto, criou hoje uma campanha de 'crowdfunding' para conseguir alojar e alimentar um grupo de artistas brasileiros que vai atuar no festival.

"Nós sentimos a necessidade de fazer esta campanha de 'crowdfunding', porque ela é muito coerente com a própria filosofia do festival, queremos chamar o cidadão comum a ter uma voz ativa, neste caso não é apenas apoiando financeiramente, (...) mas todo o festival é pensado com as comunidades locais", afirmou o diretor artístico do MEXE, Hugo Cruz, em declarações à agência Lusa.

A organização do festival, que vai na sua quinta edição, sentiu a necessidade de criar uma campanha de 'crowdfunding' através da plataforma PPL para angariar 2.000 euros necessários para receber um grupo de sete artistas brasileiros, que vai atuar no encontro.