Nuno Carinhas regressa à encenação com "O Despertar da Primavera", de Frank Wedekind, num projeto com alunos da ESMAE, no qual procurou uma "nova forma de diálogo" sobre "confrontos" geracionais que continuam presentes no dia-a-dia.

Depois de quase 10 anos enquanto diretor artístico do Teatro Nacional de São João (TNSJ), o encenador apresenta, de 03 a 07 de julho, no Teatro Helena Sá e Costa, no Porto, o último projeto coletivo dos alunos finalistas da licenciatura da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE), intitulado Produção V e inserido no Festival Semana Escolas e Teatro (SET).

"Para mim é divertido trabalhar textos que nunca trabalhei, com jovens alunos, e procurar ressonâncias que são outras se estivesse a trabalhar com profissionais com muita experiência. É um desafio perceber até que ponto o nosso vocabulário pode encontrar eco ou não, ou ser desafiado por outras propostas dos mais novos, sobretudo com peças que possam ter a ver com a trajetória deles", explicou o encenador.