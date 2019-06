Actualidade

(NOVO TÍTULO) Lisboa, 26 jun 2019 (Lusa) - As propostas de alteração à composição do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) feitas pelo PS e pelo PSD foram hoje chumbadas em sede de comissão parlamentar, sendo aprovada a proposta do Governo.

O chumbo das propostas aconteceu no início das votações da proposta de lei do Governo de revisão do Estatuto do Ministério Público.

Em causa está o artigo 22, sobre a composição do CSMP, sobre o qual o PSD e o PS apresentaram propostas de alteração que têm gerado polémica.