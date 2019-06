Actualidade

A peça "O Sonho", de August Strindberg, uma produção do Teatro Experimental de Cascais (TEC), encenada por Carlos Avilez, estreia-se no dia 05 de julho no Teatro Municipal Mirita Casimiro, integrada no 36.º Festival de Almada.

O espetáculo, coproduzido pela Escola Profissional de Teatro de Cascais, conta com a participação especial de Ruy de Carvalho e com a interpretação dos atores Miguel Amorim, Luiz Rizo, Renato Pino, Sérgio Silva e Teresa Côrte-Real, de acordo com a informação hoje divulgada pela companhia.

A peça "O Sonho" foi escrita em 1901 pelo dramaturgo sueco August Strindberg e apresentada pela primeira vez em Estocolmo, a 17 de abril de 1907.