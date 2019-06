Actualidade

O Atlético de Madrid propôs ao Benfica a aquisição dos direitos desportivos do avançado João Félix por 126 milhões de euros (ME), anunciou hoje o clube campeão português de futebol.

"O valor proposto acima da cláusula de rescisão contempla o custo financeiro indexado ao pagamento a prestações previsto nesta proposta. Caso a Benfica SAD aceite a proposta apresentada, o valor líquido a receber do Atlético de Madrid na data da transferência dos direitos desportivos ascenderá a 120 ME", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Depois de ter feito parte da formação no FC Porto, com passagens pelo Dragon Force e pelo Padroense, equipas ligadas aos 'dragões', Félix, de 19 anos, chegou ao Benfica em 2015/16, para a equipa de juvenis.