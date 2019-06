Actualidade

O Governo timorense aprovou um acordo triangular de cooperação com Portugal e com a Argentina para a continuidade do programa "Consultório de Jornalistas" de apoio ao setor da comunicação social timorense.

O protocolo, aprovado em Conselho de Ministros, prevê a colaboração da Secretaria de Estado da Comunicação Social timorense, do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, I. P. de Portugal e do Ministério das Relações Exteriores e Culto da Argentina.

Segundo o Governo trata-se de um protocolo que "tem como objetivo a implementação do Projeto 'Consultório da Língua para Jornalistas', com vista à capacitação dos profissionais de comunicação social nacionais numa componente mais técnica, mediante a partilha de conhecimentos por parte de profissionais argentinos".