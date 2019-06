Venezuela

O Prémio Nobel da Paz em 2015, Hassine Abassi, iniciou quarta-feira uma visita de quatro dias à Venezuela onde prevê reunir-se com representantes do Governo do Presidente Nicolás Maduro e da oposição venezuelana.

A visita do ex-secretário-geral da União Geral Tunesina de Trabalho foi organizada pela Rede de Ativismo e Investigação pela Convivência que promove sexta-feira a conferência "A Paz em Tunes: Um cenário possível para a Venezuela?".

"O Prémio Nobel da Paz 2015, Hassine Abassi, encontra-se na Venezuela para se reunir com o Governo, a oposição e organizações da sociedade civil, para conhecer em profundidade o que acontece no país", anunciou a organização.