Actualidade

A Coreia do Norte avisou hoje a Coreia do Sul para abandonar a mediação entre Pyongyang e Washington, aumentando a pressão para que os Estados Unidos elaborem novas propostas sobre o programa nuclear.

A declaração surgiu antes de o Presidente norte-americano, Donald Trump, iniciar uma visita de dois dias à Coreia do Sul, a partir de sábado.

O chefe do departamento de assuntos norte-americanos do Ministério de Relações Exteriores da Coreia do Norte, Kwon Jong-gun, advertiu que matérias que digam respeito às relações com os Estados Unidos não voltarão a passar pela Coreia do Sul.