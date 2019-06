Actualidade

Pelo menos 16 pessoas morreram esmagadas e 82 ficaram feridas, na noite de quarta-feira, na capital de Madagáscar, durante as celebrações do 59.º aniversário da independência do país, disseram hoje fontes hospitalares.

A tragédia aconteceu quando milhares de pessoas deixavam o estádio municipal de Mahamasina, em Antananarivo, depois de assistirem a um desfile militar com a presença do Presidente de Madagáscar, Andry Rajoelina.

Entre os mortos há sete jovens e uma criança de cinco anos, segundo fonte da morgue do hospital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA), responsável pela autópsia aos corpos.