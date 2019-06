Actualidade

O espetáculo "A quiet evening of dance", apresentado em estreia nacional no Teatro Rivoli, no Porto, na sexta-feira e no sábado, combina música de câmara com trabalhos anteriores do coreógrafo norte-americano William Forsythe.

A obra, cujo título significa, em tradução livre, "uma noite sossegada de dança", apresenta um primeiro ato composto por "Prologue-Catalogue-Epilogue" seguido de "DUO2015", peças anteriores do compositor, enquanto o segundo traz "Seventeen/Twenty One", estreado em 2018 no Teatro Sadler's Wells, em Londres.

Pelas 21:00 de sexta-feira e 19:00 de sábado, o Porto recebe a estreia de uma produção de vários teatros europeus em que Forsythe, um dos criadores norte-americanos mais influentes das últimas décadas, reúne vários colaboradores frequentes e junta-lhes o 'b boy' Rauf Yasit, ou 'RubberLegz'.