O Presidente angolano, João Lourenço, decretou que dois dos projetos de desenvolvimento agropecuário resgatados em outubro de 2018 a cinco empresas detidas pelo Fundo Soberano, à data gerido pela Quantum Global, sejam entregues às Forças Armadas Angolanas (FAA).

Em causa estão o Projeto de Desenvolvimento Agropecuário do Manquete, na província angolana do Cunene, e a Fazenda Agroindustrial de Camacupa, na do Bié.

As concessões foram resgatadas a cinco empresas criadas em 2015 e ligadas à Quantum Global a 01 de outubro de 2018 e entregues aos ministérios da Agricultura e Florestas e ao das Finanças, tendo sido agora transferidas para o da Defesa.