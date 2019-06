Actualidade

O ministro da Defesa admitiu hoje, em Bruxelas, que aguarda com "alguma urgência" que o Ministério das Finanças desbloqueie 4 milhões de euros para o Hospital das Forças Armadas (HFAR), mas disse acreditar que será encontrada uma solução "ainda hoje".

Em declarações à imprensa à margem de uma reunião de ministros da Defesa da NATO, João Gomes Cravinho, reagindo à notícia do Correio da Manhã sobre os problemas de financiamento do Hospital Militar, confirmou que espera desde janeiro que as Finanças afetem uma verba de mais de 4 milhões de euros.

O ministro declarou que "é evidente que esta situação não se pode prolongar", mas sublinhou que "não falta dinheiro, falta apenas encontrar uma solução para uma questão jurídico-financeira" que o Ministério das Finanças "tem mostrado disponibilidade" em resolver, o que espera que aconteça ainda hoje.