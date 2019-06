Actualidade

A Deco diz que se "avançou muito pouco" na aprovação da proposta de entrega da casa ao banco para extinção da dívida no crédito à habitação, ao continuar-se a fazer depender essa possibilidade de acordo prévio entre as partes.

"Diria que avançámos muito pouco, porque de certa forma essa possibilidade já estava consagrada no decreto-lei 74-A/2017 [que transpôs parcialmente a diretiva europeia relativa a contratos de crédito aos consumidores para imóveis destinados a habitação], desde que estivesse prevista no contrato. Aquilo que seria desejável era que a regra fosse no sentido de permitir que a entrega da casa liquidasse a dívida, independentemente de haver ou não prévio acordo ou de isso estar previsto expressamente no contrato", afirmou a coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da Deco em declarações à agência Lusa.

De acordo com Natália Nunes, o que vai acontecer "é que a maior parte das entidades bancárias não vai prever essa situação ou, se o fizer, possivelmente vai pedir um reforço das garantias".