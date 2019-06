Actualidade

O excedente da balança comercial dos produtos de origem florestal cresceu para 2,6 mil milhões de euros em 2018, com a cortiça a contribuir com 932,4 milhões de euros, segundo dados do INE hoje divulgados.

Em 2018, o saldo da balança comercial dos produtos de origem florestal, que inclui matérias-primas e produtos industriais, "registou um excedente de 2,6 mil milhões de euros, que compara com 2,5 mil milhões de euros observados em 2017", avança o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os produtos à base de cortiça constituíram o grupo com maior destaque, com um excedente comercial de 932,4 milhões de euros, mais 36,3 milhões de euros do que em 2017, de acordo com as Contas Económicas da Silvicultura.