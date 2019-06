Actualidade

A Deco alertou hoje os consumidores para solicitarem o reembolso do valor pago pelo bilhete do Festival Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, perante o cancelamento do concerto da banda Snow Patrol, cabeça de cartaz de 19 de julho.

"A Deco esclarece que, estando em causa um artista principal, os consumidores que tenham perdido interesse no festival em face do cancelamento devem solicitar o reembolso do valor pago pelo bilhete ao promotor do espetáculo, neste caso, a empresa Pev Entertainment", referiu a associação, em comunicado.

Na terça-feira, a Pev Entertainment anunciou que a banda cancelou o concerto devido a doença de dois dos seus membros, sendo "impossível" dar continuidade à digressão europeia agendada para este verão.